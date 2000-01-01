Напишите уравнения реакций с помощью которых осуществляется превращение : NH3- NH4NO3 -N2- NO NaNO3 -O2- NO2 -HNO3-Fe (NO3) 2
Химия
Напишите уравнения реакций с помощью которых осуществляется превращение : NH3- NH4NO3 -N2- NO NaNO3 -O2- NO2 -HNO3-Fe (NO3) 2
Ответ(ы):
Гость:
NH3+HNO3=NH4NO3 NH4NO3=2N2+O2+4H2O N2+O2=2NO(идет при 2000C) 4NO+2NaOH=2NaNO2+N2O+H2O NaNO2+HCL(конц)=2NaCl+NaNO3+2NO+H2O NO2+H2O=HNO3 4HNO3(разб)+Fe=Fe(NO3)2+NO+2H2O
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