Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях цитатная характеристика

Гость: Гость:

1)Прощение царя с царицею2)Царица родила дочь3)Смерть царицы4)Женитьба царя5)Но царевна молодая тихомолком расцветая6)Разговор с зеркальцем7)Приказ чернавке связать царевну и оставить под сосной8)Жалость чернавки к царевне9)Ложь чернавки царице10)Отправка Королевича Елисея в дорогу11)Уборка царевны в доме12)Вход в дом семи богатырей13)Богатыри принимают царевну14)Братья выезжают погулять15)Предложение царевне выйти за одного из них замуж16)Отказ царевны в предложении17)Появление бабушки во дворе18)Угощение яблоком царевне за её доброту19)Отравление царевны20)Возвращение братьев домой21)Похороны царевны22)Поиски Елисея 23)Обращение к солнцу24)Обращение к месяцу25)Обращение к ветру26)Елисей едет к невесте27)Оживление царевны28)Венчание Елисея и царевны