Записать пять прилагательных с непроизносимыми согласными и записать предложения где они будут стоять в предложном падеже

Русский язык
Записать пять прилагательных с непроизносимыми согласными и записать предложения где они будут стоять в предложном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
радосТный (Я доложил о (чем?) радостной вести)позДно (Друг не сказал о (чем?) позднем отъезде)усТный ( Я забыл об (чем?) устном ответе)месТный (А ты слышал о (чем?) местной гадалке?)грусТный  (Ты слышал легенду о (ком?) грустном мальчике?)

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