Записать пять прилагательных с непроизносимыми согласными и записать предложения где они будут стоять в предложном падеже

Гость: Гость:

радосТный (Я доложил о (чем?) радостной вести)позДно (Друг не сказал о (чем?) позднем отъезде)усТный ( Я забыл об (чем?) устном ответе)месТный (А ты слышал о (чем?) местной гадалке?)грусТный (Ты слышал легенду о (ком?) грустном мальчике?)