Каждому рациональному числу отличному от нуля соответствует обратное ему число. ??вляется ли такое правило функцией?
Алгебра
Каждому рациональному числу отличному от нуля соответствует обратное ему число. ??вляется ли такое правило функцией?
Ответ(ы):
Гость:
Обратное число к данному числу х - это число, умножение которого на "x", дает единицу. Например, числу 2 соответствует обратное ему число 1/2, или числу 17 - число 1/17. такому правилу соответствует функция y=1/x
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