Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист...
Математика
Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист скорость пешехода 4,7 км/ ч а велосипедист 10,4 км/ч какое расстояние будет между ними через час
Ответ(ы):
Гость:
10,4-4,7=5,7км/ч скорость отдаления велосипедиста 8,5+5,7=14,2км будет расстояние между пешеходом и велосипедистом через один час ================= 8,5+(10,4-4,7)=8,5+5,7=14,2км будет расстояние между пешеходом и велосипедистом через один час
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