Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист...

Математика

Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел пешеход одновременно с ним из пункта В в том же направлении выехал велосипедист скорость пешехода 4,7 км/ ч а велосипедист 10,4 км/ч какое расстояние будет между ними через час

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