Разложить на множители m³+125n³

Алгебра
Разложить на множители m³+125n³
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
(m+5n)3 вот так понял ораоываоропрорвлдоаполрлрв
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставь имена прилагательные в форму творительного падежа, подобрав к каждому по??ходящее по смыслу имя существительное мужского или среднего рода:...
Ответить
Русский язык
Разбери слова по саставу лимоница супница сахарница соусница уксусница салатниц??
Ответить
Математика
Составьте выражения и найдите его значения расстояние между двумя населенными пунктами А и В равно 8,5 км из пункта А по направлению к В вышел...
Ответить
Биология
В чём значение маятникообразных движений тонкой кишки
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста (В магазине поставили на 3 полки печенье по 5 сортов на каждую. Каждого сорта печенья было по 25 коробок. Сколько всего коробок...
Ответить