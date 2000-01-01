3/4+5/18,4/210+5/140
Математика
3/4+5/18,4/210+5/140
Ответ(ы):
Гость:
3/4+5/18,4/210+5/140=0,75+0,001+0,035=0,786
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