3/4+5/18,4/210+5/140

Математика
3/4+5/18,4/210+5/140
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3/4+5/18,4/210+5/140=0,75+0,001+0,035=0,786
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