Как ты понимаешь выражение. И ходу из сада... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ПОМОГИТЕ Я ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛА
Литература
Как ты понимаешь выражение. И ходу из сада... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ПОМОГИТЕ Я ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛА
Ответ(ы):
Гость:
Побежал из оттуда (из сада)
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