Как ты понимаешь выражение. И ходу из сада... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ПОМОГИТЕ Я ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛА

Литература

Как ты понимаешь выражение. И ходу из сада... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ПОМОГИТЕ Я ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛА

Автор: Гость