Определить время за которое учитель и ученик пройдут от последней парты до доски. Сравнить показатели. Обьяснить причину разницы во времени.
Математика
Определить время за которое учитель и ученик пройдут от последней парты до доски. Сравнить показатели. Обьяснить причину разницы во времени.
Ответ(ы):
Гость:
Ученик быстрее.Все дети в школе бегают.А вот учитель спокойно и уравновешенно дойдет до доски
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