Определить время за которое учитель и ученик пройдут от последней парты до доски. Сравнить показатели. Обьяснить причину разницы во времени.

Математика

Определить время за которое учитель и ученик пройдут от последней парты до доски. Сравнить показатели. Обьяснить причину разницы во времени.

Автор: Гость