Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?

Биология

Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?

Автор: Гость