Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?

Биология
Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. с тимином 120, всего а+т=240=20% 2. 100-20=80. 240-20                         х-80     х=960 3. 960:2=480 нуклеотидов с цитозином
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