Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?
Биология
Помогите решить задачу, пожалуйста!Сколько нуклеотидов с цитозином содержит молекула ДНК, если количество нуклеотидов с аденином 120, что составляет 10% от общего числа ?
Ответ(ы):
Гость:
1. с тимином 120, всего а+т=240=20% 2. 100-20=80. 240-20 х-80 х=960 3. 960:2=480 нуклеотидов с цитозином
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Как ты понимаешь выражение. И ходу из сада... ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА ПОМОГИТЕ Я ВЕСЬ МОЗГ СЛОМАЛА
Математика
Определить время за которое учитель и ученик пройдут от последней парты до доски. Сравнить показатели. Обьяснить причину разницы во времени.