3/7+х=2/5 найти неизвестное

Математика
3/7+х=2/5 найти неизвестное
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Ответ(ы):
Гость:
Икс равен одна тридцать пятая
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