Реши задачу:На трех полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей 42 книги.Сколько книг на второй полке?

Математика

Реши задачу:На трех полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей 42 книги.Сколько книг на второй полке?

Автор: Гость