Реши задачу:На трех полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей 42 книги.Сколько книг на второй полке?
Математика
Реши задачу:На трех полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей 42 книги.Сколько книг на второй полке?
Ответ(ы):
Гость:
1)37+42=79 2)79-60=19 Ответ:19 книг лежат на 2 полке.
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