Преобразуй задачу так чтобы она решалась так же : 32 кг хлеба =24 кг муки сколько кг м??ки если 256 кг хлеба?
Математика
Преобразуй задачу так чтобы она решалась так же : 32 кг хлеба =24 кг муки сколько кг м??ки если 256 кг хлеба?
Ответ(ы):
Гость:
Для того чтобы испечь 32 килограмма хлеба, нужно 24 килограмма муки. Сколько нужно килограммов муки чтобы испечь 256 килограмма хлеба.Так?Или я не поняла задание?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
До остановки автобус ехал 5/6 ч, а на оставшийся путь он затратил нп 1/3 ч меньше. Сколько времени занял весь маршрут, если на остановке автобус ст...
Математика
Реши задачу:На трех полках 60 книг.На первой и второй полках 37 книг,а на второй и третьей 42 книги.Сколько книг на второй полке?