Запишите дроби в таком порядке,как они расположены на координатной прямой а)1/3, 1/6, 1/5, 11/12.
Математика
Запишите дроби в таком порядке,как они расположены на координатной прямой а)1/3, 1/6, 1/5, 11/12.
Ответ(ы):
Гость:
1/6;1/5;1/3;11/12-------------------------
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