Запишите дроби в таком порядке,как они расположены на координатной прямой а)1/3, 1/6, 1/5, 11/12.

Математика

Запишите дроби в таком порядке,как они расположены на координатной прямой а)1/3, 1/6, 1/5, 11/12.

Автор: Гость