Из перечня формул выберите формулы основных оксидов, составьте уравнения возможных химических реакций этих оксидов с водой: MgCl2, P2O5, BaO, ZnS, MgO, Li2O, Na2O, NaBr
Химия
Из перечня формул выберите формулы основных оксидов, составьте уравнения возможных химических реакций этих оксидов с водой: MgCl2, P2O5, BaO, ZnS, MgO, Li2O, Na2O, NaBr
Ответ(ы):
Гость:
BaO+H2O=Ba(OH)2 MgO+H2O=Mg(OH)2 Li2O+H2O=2LiOH Na2O+H2O=2NaOH
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