Из перечня формул выберите формулы основных оксидов, составьте уравнения возможных химических реакций этих оксидов с водой: MgCl2, P2O5, BaO, ZnS, MgO, Li2O, Na2O, NaBr

Химия

Из перечня формул выберите формулы основных оксидов, составьте уравнения возможных химических реакций этих оксидов с водой: MgCl2, P2O5, BaO, ZnS, MgO, Li2O, Na2O, NaBr

Автор: Гость