Из поселка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист ??пределите какое расстояние между ними бедет через 10 мин если скорость пешехода 70м/мин а велосипедист за 1 минуту проезжает 160 м

Математика
Из поселка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист ??пределите какое расстояние между ними бедет через 10 мин если скорость пешехода 70м/мин а велосипедист за 1 минуту проезжает 160 м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S=V*T=10*70=700 10*160=1600
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