Из поселка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист ??пределите какое расстояние между ними бедет через 10 мин если скорость пешехода 70м/мин а велосипедист за 1 минуту проезжает 160 м

Математика

Из поселка одновременно в одном направлении вышел пешеход и выехал велосипедист ??пределите какое расстояние между ними бедет через 10 мин если скорость пешехода 70м/мин а велосипедист за 1 минуту проезжает 160 м

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