Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода через 3 часа расстояние между ними было равно 7 километров один из них шел со скоростью 4 километров в час с какой скоростью шел второй пешеход

Математика

Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода через 3 часа расстояние между ними было равно 7 километров один из них шел со скоростью 4 километров в час с какой скоростью шел второй пешеход

Автор: Гость