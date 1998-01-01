Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода через 3 часа расстояние между ними было равно 7 километров один из них шел со скоростью 4 километров в час с какой скоростью шел второй пешеход

Математика
Из поселка одновременно в противоположных направлениях вышли два пешехода через 3 часа расстояние между ними было равно 7 километров один из них шел со скоростью 4 километров в час с какой скоростью шел второй пешеход
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7*3-4=17 км/ч ответ : со скоростью 17 км /ч шел другой.
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