Из прямоугольного треугольника ABH с катетами AH=9см ,ВH=12см и прямоугольного треу??ольника BCH с катетами BH=12см, CH=5см составили треугольник ABC. чему равна площадь треугольника ABC?

Математика
Из прямоугольного треугольника ABH с катетами AH=9см ,ВH=12см и прямоугольного треу??ольника BCH с катетами BH=12см, CH=5см составили треугольник ABC. чему равна площадь треугольника ABC?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У нас получаются треугольники АВН и ВСН с общей стороной ВН=12, АН+НС=9+5=14, ВН в данном случае является высотой, Площадь треугольника равна половине произведения основания на высоту,значит равна 14*12 и все это : 2,равняется 84 см в квадрате
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