Из прункта А и В, расстояние между которыми 63,7 км, навстречу друг другу выехали одновременно два всадника. Скорость одного всадника 8,8 км/ч, скорость другого 9,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика
Из прункта А и В, расстояние между которыми 63,7 км, навстречу друг другу выехали одновременно два всадника. Скорость одного всадника 8,8 км/ч, скорость другого 9,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8,8 + 9,4 = 18,2 км/ч скорость сближения 63,7 / 18,2 = 3,5 часа они встретятся Ответ через 3,5 часа
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