Из прункта А и В, расстояние между которыми 63,7 км, навстречу друг другу выехали одновременно два всадника. Скорость одного всадника 8,8 км/ч, скорость другого 9,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Математика

Из прункта А и В, расстояние между которыми 63,7 км, навстречу друг другу выехали одновременно два всадника. Скорость одного всадника 8,8 км/ч, скорость другого 9,4 км/ч. Через сколько часов они встретятся?

Автор: Гость