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8926-5952:24 Сколько будет ?
Математика
8926-5952:24 Сколько будет ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8926 − 5952 / 24= 8678 5952/24=248 8926-248=8678
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