Части речи Имя существительное Имя прилагательное Глагол ПРИМЕР?

Гость: Гость:

Существительное отвечает на вопросы "кто? что?", например : кот, собака, диван, стол. прилагательное отвечает на вопросы " какой? какие? какая? ", например: красивый, весенний, добрый. глагол отвечает на вопросы " что делать? что делает? что сделать", например: сломал, съел, покачал, купил.