Части речи Имя существительное Имя прилагательное Глагол ПРИМЕР?
Русский язык
Части речи Имя существительное Имя прилагательное Глагол ПРИМЕР?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Существительное отвечает на вопросы "кто? что?", например : кот, собака, диван, стол. прилагательное отвечает на вопросы " какой? какие? какая? ", например: красивый, весенний, добрый. глагол отвечает на вопросы " что делать? что делает? что сделать", например: сломал, съел, покачал, купил.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Английский язык
Измени слова,данные в скобках,если это необходимо,и заполни пропуски Mary is a doctor and she (1)_____(work)in a hospital She lives in a flat o...