ПОМОГИТЕ НАРОД ОЧ ПРОШУ))))))))))))))))))))))

Алгебра
ПОМОГИТЕ НАРОД ОЧ ПРОШУ))))))))))))))))))))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)Р=2(а+в) . S=ab 2(a+b)=30. ab=56. a+b=15. ab=56. а=7.в=8. 3)х^2+11х+q=0. x1+x2=-11. x1x2=q x1=-7. x2=-11-(-7)=-4. q=(-4)·(-7)=28. все мутно, плохо видно на фото.
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