Отгадай загадки.Спиши их,вставляя пропущенные буквы.Найди и подчеркни глаголы. Едит конь ст...льной,рычит,сзади плуги волочит.По полю бродит,з...рно м...лотит,жнет,косит,хлеба не просит... .Весной в...селит,летом х...лодит,осе...

Гость: Гость:

Едит конь стальной, рычит , сзади плуги волочит . ТРАКТОР По полю бродит ,зерно молотит , жнет ,косит , хлеба не просит . КОМБАЙН Весной веселит , летом холодит , осенью питает , зимой согревает .ДЕРЕВО ГЛАГОЛЫ:едит, рычит , волочит ,бродит , молотит, жнет , косит , не просит ,веселит , холодит , питает , согревает.