Отгадай загадки.Спиши их,вставляя пропущенные буквы.Найди и подчеркни глаголы. Едит конь ст...льной,рычит,сзади плуги волочит.По полю бродит,з...рно м...лотит,жнет,косит,хлеба не просит... .Весной в...селит,летом х...лодит,осе...
Русский язык
Отгадай загадки.Спиши их,вставляя пропущенные буквы.Найди и подчеркни глаголы. Едит конь ст...льной,рычит,сзади плуги волочит.По полю бродит,з...рно м...лотит,жнет,косит,хлеба не просит... .Весной в...селит,летом х...лодит,осен...ю питает,зимой согр..вает.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Едит конь стальной, рычит , сзади плуги волочит . ТРАКТОР По полю бродит ,зерно молотит , жнет ,косит , хлеба не просит . КОМБАЙН Весной веселит , летом холодит , осенью питает , зимой согревает .ДЕРЕВО ГЛАГОЛЫ:едит, рычит , волочит ,бродит , молотит, жнет , косит , не просит ,веселит , холодит , питает , согревает.
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Выполните вычитание: а)14-38 б)-18,9-36,4 в)-5\8-(-7\12) г)5\9-2 д)-7 7\24-4 13\16 е)-3 3\14-(-2 5\6)
Литература