Помогите пожалуйста! 3. Найдите ошибки в программе и запишите исправленную прогр??мму в тетрадь: Program 3 funkciy; Var x:y: integer Writeln (‘введите значение х’); Readln(х); Begin If xgt;0 then y:=x; else y:=x*x; wri...
Информатика
Помогите пожалуйста! 3. Найдите ошибки в программе и запишите исправленную прогр??мму в тетрадь: Program 3 funkciy; Var x:y: integer Writeln (‘введите значение х’); Readln(х); Begin If xgt;0 then y:=x; else y:=x*x; writeln(значение функции , y); end. 4. Дана программа на языке Паскаль: Program a2; Var a, b, c, min: real; Begin Writeln (‘введите 3 числа’); Readln(a, b, c); min:=a; if b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задаче №3 вижу только одну ошибку. Имя программы не может начинаться с цифры. Задача №4 представлена частично, поэтому определить наличие ошибок здесь проблематично.
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