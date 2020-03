Помогите пожалуйста! 3. Найдите ошибки в программе и запишите исправленную прогр??мму в тетрадь: Program 3 funkciy; Var x:y: integer Writeln (‘введите значение х’); Readln(х); Begin If xgt;0 then y:=x; else y:=x*x; wri...

Информатика

Помогите пожалуйста! 3. Найдите ошибки в программе и запишите исправленную прогр??мму в тетрадь: Program 3 funkciy; Var x:y: integer Writeln (‘введите значение х’); Readln(х); Begin If xgt;0 then y:=x; else y:=x*x; writeln(значение функции , y); end. 4. Дана программа на языке Паскаль: Program a2; Var a, b, c, min: real; Begin Writeln (‘введите 3 числа’); Readln(a, b, c); min:=a; if b

Автор: Гость