Помогите отмечу как лучшее,не большой рассказ о жирафе!!На Англиском.
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Помогите отмечу как лучшее,не большой рассказ о жирафе!!На Англиском.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Giraffe has got a long neck and legs. His tail is short.
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