В начале войны 1812 г. французская армия численно превосходила русскую, поэтому был?? необходимо срочно ее пополнить. Как Александр I разрешил эту проблему? а) издал манифест с призывом создавать народное ополчение б) была введ...
История
В начале войны 1812 г. французская армия численно превосходила русскую, поэтому был?? необходимо срочно ее пополнить. Как Александр I разрешил эту проблему? а) издал манифест с призывом создавать народное ополчение б) была введена всеобщая воинская повинность в) было объявлено по всей стране о рекрутских наборах
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Гость:
Правильный ответ- это вариант под буквой "В"
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