В параллельном классе 27 учеников, из них 1\9 не умеют плавать. 1\3 не умеющих плавать ??оставляют девочки. Сколько девочек не умеют плавать?
Математика
В параллельном классе 27 учеников, из них 1\9 не умеют плавать. 1\3 не умеющих плавать ??оставляют девочки. Сколько девочек не умеют плавать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27*1/9 = 27/9 = 3 (чел) не умеют плавать2) 3*1/3 = 3/3=1 (девочка) не умеет плаватьОтвет: 1 девочка
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