В параллельном классе 27 учеников, из них 1\9 не умеют плавать. 1\3 не умеющих плавать ??оставляют девочки. Сколько девочек не умеют плавать?

Математика

В параллельном классе 27 учеников, из них 1\9 не умеют плавать. 1\3 не умеющих плавать ??оставляют девочки. Сколько девочек не умеют плавать?

Автор: Гость