Написать сочинение на тему " Образ Евгения Онегина"

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Евгений Онегин - молодой дворянин, главный герой романа. Его учителем был француз, который "чтобы не измучилось дитя, учил его всему шутя, не докучал моралью строгой, слегка за шалости бранил и в летний сад гулять водил". В Результате он получил поверхностное образование, но для признания в светском обществе этого было достаточно: Он по-французски совершенно мог изъясняться и писал, легко мазурку танцевал И кланялся непринужденно. Свет развратил Онегина. Онегин проводил время, посещая балы, театры и рестораны. Но все это быстро надоело Онегину, его охватывает "хандра", он начал понимать бессмысленность такого образа жизни: Отворотился и зевнул И молвил: "Всех пора на смену Балеты долго я терпел, Но и Дидло мне надоел" Онегин разочарован, опустошен, осмысливает прожитое. Он недоволен собой и своей жизнью. Онегин, несмотря на усталость от светской жизни, пытается найти себя. Его отличает самоирония, резвый, острый ум, способность к самоанализу. Онегин очень хотел изменить себя. Он пытается с этим бороться и пробует писать, но "ничего не вышло из пера его". Далее Онегин начинает заниматься устройством жизни крестьян в своем имении, но после первой же реформы, он и это бросает. К любви Онегин тоже относился притворно: "Как рано мог он лицемерить". Любовь для него - развлечение, занятие от скуки. Онегин непостоянен в своих чувствах, он холожен и расчетлив. Устав от однообразия светской жизни, Евгений отправляется в деревню, надеясь избавиться от овладевшей им скуки. Здесь происходит его знакомство с Ленским. Сначала Онегин и Ленский были скучны друг другу, но потом стали друзьями. Онегин увидел в ленском то, чего не было в нём самом:его неиспорченность светом, простоту и отзывчивость. Это и привлекло его. После дружбы с Ленским у Онегина появились интерес к жизни, умение слушать, слышать и понимать, доброта и своего рода уважение. Ленский знакомит Онегина с семьей Лариных. Татьяна сразу же влюбляется в Онегина и решает первая признаться в своих чувствах и пишет ему письмо. Но Онегин ртвергает любовь Татьяны, говоря о том, что "не создан для блаженства". Однажды Ленский приглашает Онегина на именины Татьяны. Онегину не хочется туда ехать и он решает отомстить Ленскому: "Поклялся Ленского взбесить и уж порядком отомстить" Поэтому он начинает демонстративно ухаживать за Ольгой, в которую влюблён Ленский. Ленский приглашает Ольгу на танец, но получает отказ, так как она уже обещала танцевать с Онегиным. Это, в конце концов, привело к дуэли, в результате которой Ленский погибает. Онегин потрясен гибелью Ленского и поэтому покидает деревню и отправляется путешествовать: Оставил он свое селенье, Лесов и нив уединенье, Где окровавленная тень Ему являлась каждый день. Спустя несколько лет Онегин встречает повзрослевшую измненившуюся Татьяну и понимает, что по-настоящему полюбил ее. Но Татьяна отказывает ему, хотя до сих пор любит его, так как она "другому отдана" и будет верна своему мужу. В результате Онегин получает горький урок. Он вернулся скучающим бездельником и прожигателем жизни," без службы, без жены, без дел, ничем заняться не умел.* Тогда как Татьяна превратилась в светскую даму. "Кто б смел искать девчонки нежной в сей величавой, в сей небрежной законодательнице зал..." Онегин остался ни с чем.