Скажите пожалусто а кто первый. создатель парусного корабля

Окружающий мир
Скажите пожалусто а кто первый. создатель парусного корабля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые парусные суда появились в Китае и  Древнем Египте. Не существует единого мнения, кто создал парусный корабль раньше
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