Скажите пожалусто а кто первый. создатель парусного корабля
Окружающий мир
Скажите пожалусто а кто первый. создатель парусного корабля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые парусные суда появились в Китае и Древнем Египте. Не существует единого мнения, кто создал парусный корабль раньше
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Химия
Составьте уравнения реакция, схемы которых даны ниже: Ca3(PO4)2-H3PO4-Ca(H2PO4)2 нужны формулы Ca3(PO4)2+........=H3PO4 и H3PO4+..........=Ca(H2PO4)2
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