Розповiдь про добрi справи якi ти робиш для родинки

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Розповiдь про добрi справи якi ти робиш для родинки
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А що ж таке добрі справи? Мені здається, це хороші вчинки, які люди роблять щодня і не заради слави, а від чистого серця, для того, щоб оточуючим стало краще, комфортніше. Потрібно тільки захотіти, і добрі справи можна робити щодня. Великих добрих справ в своєму житті я ще не встигла скоїти. Але ті, які я роблю щодня, роблю від душі. Поступаюся місцем старшим у автобусі, допомагаю хворий сусідки, ділюся з подружками смачними цукерками, з товаришем по парті — олівцями, зошитом, якщо він забув їх вдома, у всьому слухаю батьків і вчителів — це маленькі, але добрі справи. Для мене добру справу — це намагатися допомогти моїй бабусі. Вона в мене найкраща, майже всі канікули я проводжу в селі. Влітку допомагаю на городі, прибираю вдома, поливаю квіти. І, зізнаюся, дуже приємно, коли бабуся посміхається і підхвалює мене. Разом з бабусею взимку робимо годівнички для пташок, розкладаємо сіно для зайців. У бабусі живе вдома кішка Ася, яку принесли знайомі, підібравши взимку в під’їзді ще маленьким-маленьким кошеням. А моя бабуля — дуже добра, вона залишила кошеня у себе, а тепер з ніжністю піклується про нього. Я й сама дуже люблю тварин. Часто приношу що-небудь поїсти бездомним кішкам і радію, коли вони з вдячністю мурличут мені вслід. Як шкода, що не можна допомогти їм усім, муркоче і Скуляни, сумували і страждаючим! Так і хочеться крикнути людям навколо: «Озирніться! Не проходьте мимо чужої біди! » Кілька разів на рік наша гімназія проводить акцію «Діти — дітям». Ця акція полягає в тому, що ми даруємо дітям-сиротам шкільне приладдя, а на Новий рік — іграшки та теплі речі. Тим самим наша сім’я і багато інших сім’ї віддає частинку своєї душі дітям, яким так не вистачає батьківської любові. На день Перемоги ми всім класом вітаємо ветеранів, тих героїв, які врятували наше майбутнє і підтримуємо з ними зв’язок протягом року: дзвонимо, справляємося про здоров’я, завжди готові допомогти. Із задоволенням беремо участь у концертах для літніх людей нашого мікрорайону. Адже так приємно відчути турботу і підтримку ближнього, повеселитися разом. Добра справа — це ще й усмішка, добре слово, сказане комусь, знайомому і незнайомому. У нашому класі часто проходить гра «Таємний друг». Кожен отримує листочок з ім’ям однокласника і протягом тижня намагається бути чуйним, уважним, допомагати в усьому цій людині, бути справжнім другом, не афішуючи себе. Перемагає той, хто більше зробить хороших справ, подарує більше теплих ласкавих слів, кого назвуть «таємним другом». У перший раз мені дістався листочок з прізвищем хлопчика, з яким я майже не спілкувалася. З чого ж почати ставати «таємним другом»? Тоді я просто посміхнулася і сказала, які гарні в нього очі. Потім уважніше придивилася і з’ясувала, що він любить футбол, плавання та квіти. Я подарувала розмальовку з футболістами, а він мені приніс наклейки з квітами. Гра давно вже закінчилася, а наша дружба немає. У мене в класі багато вірних друзів, а з усіма однокласниками дуже хороші, добрі стосунки.
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