В треугольнике ABC и DEF угол A равен углу E и угол C равен углу D, CA равно 6 м, DE равно 10 м. Cуммы сторон AB и EF, BC и DF соответственно равны 24 м и 32 м.Найти длины этих сторон.
Геометрия
В треугольнике ABC и DEF угол A равен углу E и угол C равен углу D, CA равно 6 м, DE равно 10 м. Cуммы сторон AB и EF, BC и DF соответственно равны 24 м и 32 м.Найти длины этих сторон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я точно не уверен в решении, но всё же... Если два угла одного треугольника соответственно равны двум другим углам другого треугольника, то такие треугольники считаются подобными. А значит стороны этих треугольников относятся друг к другу одинаково: AC/ED = AB/FE = BC/FD. Отсюда следует, что коэффициент подобия = 6/10 = 0,6. Значит сумму сторон мы можем записать как: X + 0.6X = 24. X + 0.6X = 32. Отсюда: 1.6X = 24; EF = 15. (Как большая сторона) AB = 0.6EF = 9. В свою очередь, 1.6X = 32 FD = 20. (Как большая сторона) BC = 0.6FD = 12.
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