Температура тела у рыб

Биология
Температура тела у рыб
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Гость:
Обычно температура рыбы 1-2 градуса выше температуры среды в которой находится Рыба
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