Оксид с общей формулой R2О7 не образует элемент а) фтор в) астат с) йод д) хлор и бром
Химия
Оксид с общей формулой R2О7 не образует элемент а) фтор в) астат с) йод д) хлор и бром
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Оксид с общей формулой R2О7 не образует элемент а) фтор
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