Ребята, помогите пожалуйста !!!!!! Более часа решаю, не могу решить Заранее огромное спасибо)))) 12 И 13 НОМЕР НУЖНО РЕШИТЬ ! Подробный ответ с пояснением + правильный ответ))

Алгебра

Ребята, помогите пожалуйста !!!!!! Более часа решаю, не могу решить Заранее огромное спасибо)))) 12 И 13 НОМЕР НУЖНО РЕШИТЬ ! Подробный ответ с пояснением + правильный ответ))

Автор: Гость