Ребята, помогите пожалуйста !!!!!! Более часа решаю, не могу решить Заранее огромное спасибо)))) 12 И 13 НОМЕР НУЖНО РЕШИТЬ ! Подробный ответ с пояснением + правильный ответ))
Алгебра
Ребята, помогите пожалуйста !!!!!! Более часа решаю, не могу решить Заранее огромное спасибо)))) 12 И 13 НОМЕР НУЖНО РЕШИТЬ ! Подробный ответ с пояснением + правильный ответ))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12)площадь квадрата s1=a^2=4*4=16 - красным выделила дальше площадь двух треугольников считаем первый s2=1/2bh=1/2*2*4=4 - нижний второй s3=1/2bh=1/2*2*4=4-верхний ищем площадь фигуры s=s1-s2-s3=16-4-4=8 13) 2,3 верные
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