Фразеологізми плювати в стелю лежні справляти сидіти склавши руки є синонімами н?? якому х поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням
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Фразеологізми плювати в стелю лежні справляти сидіти склавши руки є синонімами н?? якому х поданих нижче малюнків зображено фразеологізм із таким самим значенням
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На малюнку, де заєць спить, а лапи висять на цвяшку.
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