1. Разложите на множители многочлен 8ав-16вgt;2(8ав-16 во 2 степени) 2.Расстояние от одн??й пристани до другой плот проплывает за 12 часов, а моторная лодка с собственной скоростью 15км\ч за 2 часа.Найдите расстояние между при...
Математика
1. Разложите на множители многочлен 8ав-16вgt;2(8ав-16 во 2 степени) 2.Расстояние от одн??й пристани до другой плот проплывает за 12 часов, а моторная лодка с собственной скоростью 15км\ч за 2 часа.Найдите расстояние между пристанями.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2) Пусть х - скорость реки(плота), тогда 12х - расстояние между пристанями. Так как моторная лодка проплыла расстояние между пристанями со скоростью 15 км/ч за 2 ч, то составим и решим уравнение. а) Если лодка плыла против течения 12x = 2(15 - x) 6x = 15 - x 7x = 15 x = 2 12x = 12 · 2 = 25 Ответ: 25 км б) Если лодка плыла по течению 12x = 2(15 + x) 6x = 15 + x 5x = 15 x = 3 12x = 12·3=36 Ответ: 36 км
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