Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч время из города в село навст??ечу ему выехал велосипедист со скоростью 18 километров.Какое растояние будет между ними через 3 ч.если растояние от города до села 220 км?

Математика

Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч время из города в село навст??ечу ему выехал велосипедист со скоростью 18 километров.Какое растояние будет между ними через 3 ч.если растояние от города до села 220 км?

Автор: Гость