Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч время из города в село навст??ечу ему выехал велосипедист со скоростью 18 километров.Какое растояние будет между ними через 3 ч.если растояние от города до села 220 км?

Математика
Из села в город выехал мотоциклист со скоростью 53км/ч время из города в село навст??ечу ему выехал велосипедист со скоростью 18 километров.Какое растояние будет между ними через 3 ч.если растояние от города до села 220 км?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 53*3=159(км) 1 м. 2.18*3=54(км) 2м. 3. 54+159=213(км) 4.220-213=7(км) ответ: 7 км между ними
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