Название Московского князя деда князя разбившего войско ордынцев 8 сентября 1380 года .

Окружающий мир
Название Московского князя деда князя разбившего войско ордынцев 8 сентября 1380 года .
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван I Данилович Калита
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