Помогите задание простое Найдите пунктуационные ошибки в предложениях и запишите предложения правильно поставь знаки препинания 3 и 4

Гость: Гость:

3) Всегда можно найти новых друзей,но некоторые друзья детства останутся с тобой навсегда , как бы не сложилась твоя жизнь. 4) Я жалею о том , что слишком много времени потратил на то , чтобы произвести впечатление на других, а надо было мне прежде всего произвести впечатление на себя.