Помогите задание простое Найдите пунктуационные ошибки в предложениях и запишите предложения правильно поставь знаки препинания 3 и 4

Русский язык
Помогите задание простое Найдите пунктуационные ошибки в предложениях и запишите предложения правильно поставь знаки препинания 3 и 4
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3) Всегда можно найти новых друзей,но некоторые друзья детства останутся с тобой навсегда , как бы не сложилась твоя жизнь. 4) Я жалею о том , что слишком много времени потратил на то , чтобы произвести впечатление на других, а надо было мне прежде всего произвести впечатление на себя.
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