Какой объем 0,12н раствора гидроксида натрия потребуется для реакции с 40 мл 0,15н рас??вора серной кислоты
Химия
Какой объем 0,12н раствора гидроксида натрия потребуется для реакции с 40 мл 0,15н рас??вора серной кислоты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + H2O По закону эквивалентов: C1V1 = C2V2 V2 = (C1V1)/C2 =(0.15*40)/0.12 = 50 мл NaOH
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