Какой объем 0,12н раствора гидроксида натрия потребуется для реакции с 40 мл 0,15н рас??вора серной кислоты

Химия

Какой объем 0,12н раствора гидроксида натрия потребуется для реакции с 40 мл 0,15н рас??вора серной кислоты

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