Як написати текст розповідь про лісову пустунку (білка)

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Як написати текст розповідь про лісову пустунку (білка)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайно, непосидючу білку часто називають лісовою пустункою.   Особливо багато роботи вона має восени. Адже на зиму треба зробити запаси їжі. Швидко стрибає з гілки на гілку вона в пошуках шишок, горішків, жолудів, грибів. Пухнастий хвостик інколи встигаєш побачити серед гілок.    Зима не буде страшною для лісової пустунки.       

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