Як написати текст розповідь про лісову пустунку (білка)
Українська мова
Як написати текст розповідь про лісову пустунку (білка)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Звичайно, непосидючу білку часто називають лісовою пустункою. Особливо багато роботи вона має восени. Адже на зиму треба зробити запаси їжі. Швидко стрибає з гілки на гілку вона в пошуках шишок, горішків, жолудів, грибів. Пухнастий хвостик інколи встигаєш побачити серед гілок. Зима не буде страшною для лісової пустунки.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Математика
Химия
Какой объем 0,12н раствора гидроксида натрия потребуется для реакции с 40 мл 0,15н рас??вора серной кислоты