Як написати текст розповідь про лісову пустунку (білка)

Гость: Гость:

Звичайно, непосидючу білку часто називають лісовою пустункою. Особливо багато роботи вона має восени. Адже на зиму треба зробити запаси їжі. Швидко стрибає з гілки на гілку вона в пошуках шишок, горішків, жолудів, грибів. Пухнастий хвостик інколи встигаєш побачити серед гілок. Зима не буде страшною для лісової пустунки.