Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5 сантиметров а высота опущенная на основание 4 сантиметра Найдите периметр треугольника

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По теореме Пифагора найдем кусок между высотой и стороной ,он равен : 3 .Высота в равноб . треугольника является биссектрисой и медианой .медиана делит сторону пополам ,соответсвенно второй кусочек тоже 3. Значит все основание 6Периметр -сумма длин всех сторон .Периметр =5+5+6=16 с?