Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5 сантиметров а высота опущенная на основание 4 сантиметра Найдите периметр треугольника
Алгебра
Боковая сторона равнобедренного треугольника равна 5 сантиметров а высота опущенная на основание 4 сантиметра Найдите периметр треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По теореме Пифагора найдем кусок между высотой и стороной ,он равен : 3 .Высота в равноб . треугольника является биссектрисой и медианой .медиана делит сторону пополам ,соответсвенно второй кусочек тоже 3. Значит все основание 6Периметр -сумма длин всех сторон .Периметр =5+5+6=16 с?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Поставьте недостающие знаки препинания в предложениях с обособленными согласованными определениями: 1. Запятая перед И 2. Запятая после И 3. ...
Математика
1. Разложите на множители многочлен 8ав-16в>2(8ав-16 во 2 степени) 2.Расстояние от одн??й пристани до другой плот проплывает за 12 часов, а мо...
Математика