Поставьте недостающие знаки препинания в предложениях с обособленными согласованными определениями: 1. Запятая перед И 2. Запятая после И 3. Не нужны запятые ни перед И, ни после И 1.Я бродил по пристаням, липким от рыбьей ...
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Поставьте недостающие знаки препинания в предложениях с обособленными согласованными определениями: 1. Запятая перед И 2. Запятая после И 3. Не нужны запятые ни перед И, ни после И 1.Я бродил по пристаням, липким от рыбьей че-шуи и тосковал по жаре. 2.Листва была навалена горами и нагретая солн-цем, издавала скипидарный запах. 3.Гулко била волною вздыбленная река, уже подернутая салом в протоках и схваченная ледком у берегов. 4. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом и на старый дворец на острове. 5.Зайцу страшно, а тут на глазах его другая, третья ветка шевельнулась и освобожденная от снега, подпрыгнула. 6.С деревьев, окутанных легким туманом и с папоротников сыпались крупные брызги. 7.Они выбрались на поляну, поросшую камы-шом и местами залитую водой. 8.Лодка колыхалась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее борта и еле двигалась по темному морю. 9.Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебри-лась осеннею изморосью. 10.Вода пробегала по целой системе фильтров и уже очищенная до предела, уносилась по трубам в цех икринок.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Я бродил по пристаням, липким от рыбьей чешуи, и тосковал по жаре. 2. Листва была навалена горами и, нагретая солнцем, издавала скипидарный запах. 3. Гулко била волною вздыбленная река, уже подернутая салом в протоках и схваченная ледком у берегов. 4. Я смотрел на пруд, залитый лунным светом, и на старый дворец на острове. 5. Зайцу страшно, а тут, на глазах его, другая, третья ветка шевельнулась и, освобожденная от снега, подпрыгнула. 6. С деревьев, окутанных легким туманом, и с папоротников сыпались крупные брызги. 7. Они выбрались на поляну, поросшую камышом и местами залитую водой. 8. Лодка колыхнулась на волнах, шаловливо плескавшихся об ее борта, и еле двигалась по темному морю. 9. Большой двор, кудрявый от репейника и усыпанный желтыми листьями, слегка серебрился осеннею изморосью. 10. Вода пробегала по целой системе фильтров и, уже очищенная до предела, уносилась по трубам в цех икринок.
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