Запишите в виде десятичной дроби: 7/10, 2 43/100, 5/100, 40 12/1000, 1/10000, 710 509/10000. 5 класс, напишит?? с решением пожалуйста

Математика

Запишите в виде десятичной дроби: 7/10, 2 43/100, 5/100, 40 12/1000, 1/10000, 710 509/10000. 5 класс, напишит?? с решением пожалуйста

Автор: Гость