Запишите в виде десятичной дроби: 7/10, 2 43/100, 5/100, 40 12/1000, 1/10000, 710 509/10000. 5 класс, напишит?? с решением пожалуйста
Математика
Запишите в виде десятичной дроби: 7/10, 2 43/100, 5/100, 40 12/1000, 1/10000, 710 509/10000. 5 класс, напишит?? с решением пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/10=0,7; 2 43/100=2,43; 5/100=0,05; 40 12/1000=40,012; 1/10000=0,0001; 710 509/10000=710,0509;
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