Какой метод исследования природы использовал Гильберт для установления свойств ??агнита?

Физика
Какой метод исследования природы использовал Гильберт для установления свойств ??агнита?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Магнит имеет два полюса - … б) Невозможно получить магнит с одним … в) Разноименные полюса…, а одноименные - … Какой метод исследования природы использовал У. Гильберт для установления этих свойств? ответ: В 1600 г. в своей книге «О магните, магнитных телах и великом магните Земли» Гильберт описывает уже известные факты из области магнетизма. В ней говорится о том, что магнитные свойства присущи только магнитной руде, железу и стали; что магнит всегда имеет два полюса и что одноименные полюса отталкиваются, а разноименные - притягиваются; описывается явление магнитной индукции. Также он высказал гипотезу о земном магнетизме (Земля - большой шарообразный магнит, полюса которого расположены возле географических полюсов). Уильям Гильберт уделил внимание исследованию электрических явлений. Электрические свойства в отличие от магнитных присущи многим веществам (янтарю, алмазу, хрусталю, стеклу, сере и многим другим). В отличие от исследований предшественников, которые познание природы сводили к интуитивным умозаключениям часто с привлечением потусторонних сил, исследования Гильберта носили строго экспериментальный характер
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