Написать эссе на тему почему мне понравился древнегреческий театр
История
Написать эссе на тему почему мне понравился древнегреческий театр
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это моё мнение : там было намного веселее так как участвовали только мужчины и когда надо было изобразить женщин они одевали самодельные маски?
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