Написать эссе на тему почему мне понравился древнегреческий театр

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Написать эссе на тему почему мне понравился древнегреческий театр
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это моё мнение : там было намного веселее так как участвовали только мужчины и когда надо было изобразить женщин они одевали самодельные маски?
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