Объясните , пожалуйста, какие делать это задание

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Объясните , пожалуйста, какие делать это задание
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открываешь этот файл в exel, выделяешь первую строку курсором "фамилия ио", выбираешь автофильтр на панели сверху. в параметрах фильра выбираешь по убыванию. ну, затем, сам/а увидишь куда она переместится.
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