Объясните , пожалуйста, какие делать это задание
Информатика
Объясните , пожалуйста, какие делать это задание
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Открываешь этот файл в exel, выделяешь первую строку курсором "фамилия ио", выбираешь автофильтр на панели сверху. в параметрах фильра выбираешь по убыванию. ну, затем, сам/а увидишь куда она переместится.
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Составьте уравнения реакция, схемы которых даны ниже: Ca3(PO4)2-H3PO4-Ca(H2PO4)2 нужны формулы Ca3(PO4)2+........=H3PO4 и H3PO4+..........=Ca(H2PO4)2
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