Радиус основания цилиндра равен 5 см, а его образующая - 9 см. найти площадь осевого сечения.
Геометрия
Радиус основания цилиндра равен 5 см, а его образующая - 9 см. найти площадь осевого сечения.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осевое сечение цилиндра плоскостью - прямоугольник со сторонами: а=9 см -высота цилиндра b=10 cм - диаметр основания цилиндра S=a*b S=9*10 Sсечения=90 см²
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