Помогите решить пожалуйста c 1 по 3

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Задача1 обозначим меньший 3 угол за х тогда 1угол- 3х 2 угол-3х+40 из свойств углов 3х+3х+40+х=180 7х+40=180 7х=140 х=20- меньший третий 3х=60- первый 60+40=100-второй задача3 по условию если биссектриса внешнего угла параллельна боковой и бисектриса делит пополам угол, то получаем равные углы,тогда 180:3=60гр-угол при основании тре-к равнобедренный поэтому и другой угол =60гр тогда угол при вершине=180-(60+60)=60гр