Я (не)люблю когда стреляют в спину Я так(же) против выстрелов (в)упор. Расставить зн??ки препинания, раскрыть скобки и вставить буквы
Русский язык
Я (не)люблю когда стреляют в спину Я так(же) против выстрелов (в)упор. Расставить зн??ки препинания, раскрыть скобки и вставить буквы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я не люблю, когда стреляют в спину. Я также против выстрелов в упор. не люблю - не с глаголом также - союз = и в упор - наречие
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